【モデルプレス＝2026/06/21】ABEMAにて放送中の新感覚スクールバラエティ番組『チャンス学校チェンジ科』（隔週水曜日23時〜）の収録現場にモデルプレスが潜入。出演者のきほ、きらら、そらん、ノア、ゆらにインタビューを実施し、コンビニにある美容に良いメニューについて聞いた。【写真】人気キャバ嬢の美脚輝く制服姿◆きほ＜おすすめコンビニ美容メニュー：温泉水＞インナードライなどお肌のトラブルを防ぐために、水をたく