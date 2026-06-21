【モデルプレス＝2026/06/21】女優の星野真里が、8月29日・30日に放送される日本テレビ系「24時間テレビ49-愛は地球を救う-」のチャリティーランナーに決定した。6月21日放送の「Golden SixTONES」（毎週日曜よる9時〜） にて発表された。【写真】星野真里、夫＆難病の娘との家族写真◆星野真里、チャリティーランナーに決定「Golden SixTONES」にて、「24時間テレビ49」のチャリティーランナーが星野であることが発表された。星野