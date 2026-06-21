いやいや、関係ありますよね。 もうすぐ子どもが産まれるのに借金？ 一体なにに使ってるの？借金していたことはもちろんですが、それより夫の豹変ぶりに驚いてしまい…!?>>【まんが】再婚相手はモラハラでした(ウーマンエキサイト編集部)