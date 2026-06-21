テラ・ウォルトマン・オープン 大会期間：2026年6月15日～2026年6月21日 開催地：ドイツ ハレ コート：芝 結果：[テオ アリバジェ / アルバノ オリベッティ] 2 - 0 [ダニエル アルトマイヤー / ジョアン フォンセカ] 試合の詳細データはこちら≫ テラ・ウォルトマン・オープン第7日がドイツ ハレで行われ、男子ダブルス決勝で、テオ アリバジェ / アルバノ オリベッティとダニエル アル