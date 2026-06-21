森保ジャパンは現地６月20日、北中米ワールドカップのF組２節で、チュニジア代表とメキシコのモンテレイで対戦。４−０で見事に大勝し、今大会初勝利を挙げた。２節を終えて１勝１分。初戦で２−２で引き分けたオランダと勝点「４」、得失点「４」で並んでいるものの、日本は総得点が１少ない「６」である分、２位となっている。そして今、SNS上で大きな注目を集めているのが、日本がF組を１位で通過した際と２位で通過した