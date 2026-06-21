【その他の画像・動画等を元記事で観る】 SixTONESと中森明菜が、6月28日放送の『Golden SixTONES』にて夢の共演を果たすことが発表された。中森が日テレのバラエティに出演するのは、約20年ぶりとなる。 ■『GOスト』初となる海外ロケ in 韓国 SixTONESと豪華ゲストが童心にかえって全力で楽しむ、トークあり、グルメあり、クイズあり、ゲームありの超王道スタジオバラエティ『Golden SixTONES』。今回は、番組