日曜よる9時放送【Golden SixTONES】SixTONESと豪華ゲストが童心にかえって全力で遊ぶ60分！ゲストの素顔を引き出す、熱量MAXの王道バラエティー！！今回のゲストは中森明菜！！日テレ20年ぶりのバラエティーでSixTONESと韓国で大暴れ豪華韓国グルメをめざして真剣勝負に挑む！👑サイズの晩餐 in韓国これって…入るのか！？入らないのか！？を予想する身の周りにある様々な物のサイズ感覚を問う新感覚目利きゲーム！優れた