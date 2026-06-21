次回6月28日（日）よる9時 日本テレビ系で放送の「Golden SixTONES」は、ゲストに中森明菜が登場！中森の日本テレビのバラエティー出演は約20年ぶり。SixTONESと夢の共演！今回は、番組初となる海外ロケ in 韓国。SixTONESが韓国の地で、思いきり楽しみ尽くす！スペシャルマッチが実現！“そらジローVSポロロ”日韓の人気キャラクターによる50ｍ走対決が開幕。それぞれのプライドをかけた一戦に、中森とSixTONESが大興奮。結