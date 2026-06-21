2026年6月14日、中国のポータルサイト・騰訊網に「なぜ日本のアニメや漫画は血統の呪縛から逃れられないのか」と題した記事が掲載された。記事は、「先日、『ベルセルク』の物語が日本漫画ではおなじみの『血統と宿命』を軸とした展開へと進み、多くの読者の間で議論を呼んでいる。主人公・ガッツの出生の秘密が明かされ、彼は『幽界（かくりよ）』に由来する存在であり、多くの読者が想像していたような普通の人間ではなかったこ