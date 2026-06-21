2026年8月29日（土）、8月30日（日）日本テレビ系で放送の「24時間テレビ49 -愛は地球を救う-」。本日6月21日(日)の日本テレビ系で放送「Golden SixTONES」にて、この夏、8月29日(土)から30日(日)にかけて放送される「24時間テレビ49」のチャリティーランナーが星野真里であることが発表されました。◆星野真里コメント私の娘は先天性ミオパチーという筋肉の難病を患い、電動車いすや人工呼吸器を使いながら日々暮らしています。娘