読売新聞社が実施した全国世論調査で、衆院議員の定数削減に関する与党の方針への賛否を尋ねたところ、「賛成」が６７％で、「反対」の２０％を上回った。与党は、与野党協議会で、定数削減を含めた選挙制度改革の結論が１年以内に出ない場合、比例選の４５議席を自動削減する法案をまとめている。野党各党は法案に反対姿勢を示しているが、今回の調査では、野党支持層でも与党の方針に「賛成」が５８％と半数を超え、「反対