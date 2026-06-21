女優の星野真里（44）が今年の日本テレビ「24時間テレビ」（8月29、30日）でチャリティーランナーを務めることが21日、発表された。子役時代からCMやドラマに多数出演。TBS「3年B組金八先生」シリーズでは武田鉄矢が演じた金八の娘役で知られた。中学校受験では青山学院に合格。大学まで進み、大学の先輩だった元TBSアナウンサーで現在東京都議の高野貴裕氏（46）と9年の交際を経て2011年に結婚した。ママになった現在もさま