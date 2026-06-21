競走馬時代からその実力とビジュアルで多くのファンを沸かせた名ホース。誘導馬として迎えた“最後の雄姿”を見届けた多くのファンが感謝を伝えていた。【映像】「涙止まらん」引退を迎えた“イケメン細マッチョ”誘導馬マイネルラクリマが21日に東京競馬場で誘導馬を引退。2008年生まれのマイネルラクリマは競走馬時代、14年のオールカマー（G2）を制するなど重賞を3勝。16年に引退後、18年から誘導馬を務めてきた。JRA公式