読売新聞社は１９〜２１日、全国世論調査を実施した。皇室典範に関する与野党の議論を十分だったと「思う」は３９％で、「思わない」の４０％と拮抗（きっこう）した。高市内閣の支持率は５ポイント上昇し６９％（前回５月２２〜２４日調査６４％）。政府と与野党による実務者会議で消費税率の引き下げ案が示されたことや、米国とイランの戦闘終結宣言などが影響したとみられる。不支持率は２１％（同２７％）。皇族数の確保の