W杯日本―チュニジアサッカーの北中米ワールドカップ（W杯）は20日（日本時間21日）、グループF第2節の日本―チュニジア戦がエスタディオ・モンテレイで行われ、4-0で日本が勝利した。W杯では日本サッカー史上最多得点での快勝。森保ジャパンの今大会初勝利は中国メディアでも大々的に報じられた。日本は前半4分に鎌田のゴールで先制。その後も試合を支配し、同31分には上田が強烈なミドルシュートを突き刺してリードを広げた