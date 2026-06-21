女優・グラビアアイドルの矢野ななか(20)が、15日に発売された「週刊プレイボーイ」最新号に登場した。 【写真】オトナの雰囲気→子供っぽく大はしゃぎ！ベッドで“暴れる”矢野ななか 最近はテレビプロデューサー・佐久間宣行氏のYouTubeチャンネル「NOBROCK TV」で「超面倒くさい女」キャラの“なち”としても話題。演技力も評価されており、テレビ東京系ドラマ「サレタ側の復讐～同盟を結んだ妻