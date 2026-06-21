◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＦ組第２戦日本４―０チュニジア（２０日、モンテレイ競技場）【モンテレイ（メキシコ）２０日＝ペン・岩原正幸、金川誉、後藤亮太、カメラ・今成良輔、山崎賢人】森保一監督（５７）はチュニジア戦で、初戦のオランダ戦（１４日＝日本時間１５日）から先発を４人入れ替える采配で、４―０の大勝に導いた。先発起用した伊東純也（３３）＝ゲンク＝がゴール。負傷欠場したＭＦ久保建英（２５）