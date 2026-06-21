毎夏恒例の日本テレビ系「２４時間テレビ４９―愛は地球を救う―」（８月２９、３０日）のチャリティーマラソンランナーを、女優・星野真里が務めることが２１日、同局から発表された。酷暑の開催が想定されるマラソンについて同局は、「万全を期して準備を進めております」とした。今年で４９回目を迎える番組チャリティーの“柱”とも言えるのが、マラソン企画だ。２４年からは用途が明確化された「目的別募金」がスタートし