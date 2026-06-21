女優の星野真里が、今年の日本テレビ系「２４時間テレビ４９―愛は地球を救う―」（８月２９、３０日）のチャリティーマラソンランナーを務めることが２１日、発表された。局は明言していないものの、近年、ランナーは番組がテーマとして扱う社会課題の「当事者」であることが人選の傾向となっている。ランナーを務める星野は、国指定難病「先天性ミオパチー」を患う１０歳の娘を持つ。２４年にまな娘の病気を公表して以降、車