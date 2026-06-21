◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ１―２阪神（２１日・横浜）阪神・藤川球児監督は７回の守備の乱れについて「それでも、また（福島は）試合に出るし。前向きにやっていくことでしょうね」と切り替えを促した。２点リードの７回。左翼手・福島は左前への打球を処理したあと、打者走者がオーバーランをした様子を見て二塁に送球したが、中途半端なバウンドとなり、二塁手・中野も後逸。結果的に二塁進塁を許す形となった。その