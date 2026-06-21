◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人３―５中日（２１日・東京ドーム）巨人の泉口友汰内野手が４打数３安打２打点の大暴れを見せた。１―０の４回２死で内角高めに食い込むスライダーを右翼席へ４号ソロ。４月８日の広島戦（マツダスタジアム）以来となる一発をたたき込むと、６回２死二塁は外角直球を左中間へ適時二塁打。２回無死は右前打と広角に打ち分けた。６月は打率３割２厘とハイアベレージを維キープし「ボールがよく見えてい