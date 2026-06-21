１９日、天府端午ドラゴンボート大会で行われた無形文化遺産公演。（成都＝新華社配信）【新華社成都6月21日】中国四川省成都市新津区の南河で19、20両日、四川・重慶両地域と四川省の成都・徳陽・眉山・資陽4市による「2026年全国ドラゴンボート大連動・天府端午ドラゴンボート大会」が開かれた。天府端午ドラゴンボート大会は四川省の無形文化遺産に登録される伝統競技で、歴史は千年以上前の唐代初期にさかのぼる。今年の大