◇パ・リーグ楽天4―7ロッテ（2026年6月21日ZOZOマリンスタジアム）楽天の4番・マッカスカーが初回、中堅への大飛球を放った。2死二塁の場面で高々と上がった打球に対し、愛斗がジャンプしたが届かず、グラウンドに跳ね返ってくる間に二塁走者の佐藤が先制のホームイン。マッカスカーは三塁まで進み、来日初の三塁打となった。しかし映像を確認すると、中堅フェンス上部にある黄色いラインを越え、黒い支柱のようなもの