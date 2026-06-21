◾️本田さんとの解説「準備しかないと」◇サッカーFIFAワールドカップ グループステージF組第2節 日本4-0チュニジア(日本時間21日、エスタディオ・モンテレイ)この試合、実況を務めた日本テレビ・山本紘之アナウンサーは、コンビを組んだ元日本代表・本田圭佑選手の解説について、「本田さんからどのような解説がくるのか、どんな“キラーパス”がくるのかドキドキしながらやっていた」、「気が気ではなかった」と明か