グランド ハイアット 東京は、「ポケモン30周年コラボレーション グランド アドベンチャー」の一環として、レストランオリジナルメニューとスイーツを6月20日から8月31日まで提供する。イタリアン カフェ「フィオレンティーナ」では、風船で冒険に出るピカチュウをモチーフに、マスカルポーネムースやピーチ風味のジュレ、ココナッツジュレ、マンゴーなどを重ね、バルーン形のムースアイスを載せた「そらとぶピカチュウのサマーパ