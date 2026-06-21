女優の星野真里が、「２４時間テレビ」のチャリティーマラソンランナーをつとめることが２１日、日本テレビ系「ＧｏｌｄｅｎＳｉｘＴＯＮＥＳ（ゴールデンストーンズ）」（日曜・午後９時）で発表されたこれまでのチャリティーランナーは以下の通りで、女性ランナーは２００１年の歌手・研ナオコから女優・西村知美、お笑いタレント・山田花子、女優・杉田かおると４年連続でつとめたほか、お笑いタレントのエド・はるみ、