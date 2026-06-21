女優の星野真里が、「２４時間テレビ」のチャリティーマラソンランナーをつとめることが２１日、日本テレビ系「ＧｏｌｄｅｎＳｉｘＴＯＮＥＳ（ゴールデンストーンズ）」（日曜・午後９時）で発表されたランナーに決まった星野は現在４４歳。７歳頃から「星野真理」名義での子役として活動を経て、ＮＨＫ連続テレビ小説「春よ、来い」（１９９５年）への出演などで本格的に女優としての活動を開始。９５年の連続ドラマ「３