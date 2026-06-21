◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人３―５中日（２１日・東京ドーム）巨人の井上温大投手（２５）が５回２／３、９６球を投げ３安打無失点、７奪三振の好投。勝利投手の権利を持ち降板したが、８回に逆転を許しチームトップ６勝目を逃した。左右の打者で球種を使い分ける巧みな投球で相手打線を翻弄（ほんろう）。しかし６回２死二塁のピンチで迎えた４番・細川に四球を与えたタイミングで交代が告げられた。「２試合続けて回の途中で