歌手の中森明菜さん（60）が、6月28日放送のSixTONESの冠番組『Golden SixTONES』に出演することが発表されました。中森さんが日本テレビのバラエティー番組に出演するのは約20年ぶりになります。今回、番組初となる海外ロケが行われ、SixTONESのメンバーは韓国を訪れました。現地では、そらジローVSポロロ、日韓の人気キャラクターによる50ｍ走対決が開幕。それぞれのプライドをかけた一戦に、中森さんとSixTONESも大興奮！さらに