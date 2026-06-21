◆ＮＰＢチャレンジカップ巨人３軍８―５愛媛マンダリンパイレーツ（２１日・日本トーター野球場）巨人の３軍は、愛媛マンダリンパイレーツ戦に臨み３本のホームランが飛び出して８―５で勝利した。先発の千葉が２回に１死満塁から押し出しの四球を与えて先制を許すと、なお１死満塁から適時打を浴びて追加点を奪われた。さらに３回先頭の高橋に左中間へソロを献上。追いかける形となった。しかし、打線は０―３の４回無死