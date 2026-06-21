「ＤｅＮＡ１−２阪神」（２１日、横浜スタジアム）３連勝で単独首位に浮上した阪神・藤川球児監督は試合後、「高橋しか取れないゲーム。素晴らしかったです」と今季５度目の完投勝利で球団の左腕では史上初となる開幕９連勝を飾った高橋遥人投手を絶賛した。初回にピンチを招きながらも併殺打で鮮やかに切り抜けた高橋。七回に味方のミスからピンチを招き１点を失うも、最少失点で切り抜けた。九回もきっちり３人で仕留め