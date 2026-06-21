『FIFAワールドカップ2026』グループF第2節が現地20日（日本時間21日）に行われ、日本代表がチュニジア代表と対戦。ワールドカップ（W杯）通算1000試合目となった記念試合で4−0の勝利を飾った日本代表が、数々の記録を更新したことを、FIFA（国際サッカー連盟）が伝えている。この試合では、日本代表FW上田綺世が「2ゴール」を記録。これが日本代表としては初の出来事に。過去7大会で25ゴールを記録していたが、1試合での複数