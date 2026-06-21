テレ東『家、ついて行ってイイですか？』（毎週日曜後8：50）の7月26日放送回で、過去の放送から選りすぐりの名作VTRを届ける『ゴールデン進出10年！視聴者が決める“推しエピソード”総選挙SP』を放送することが決定した。これに伴い、きょう21日から7月12日深夜0時まで、放送するVTRを決定する「総選挙」の投票受付が始まった。【番組カット】笑いと涙のドキュメント映像を見た松島聡＆大地麻央これまで放送された2000本を