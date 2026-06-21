サマー２０００シリーズ第１戦、第６２回函館記念・Ｇ３は６月２８日、函館競馬場の芝２０００メートルで行われる。マジックサンズ（牡４歳、栗東・須貝尚介厩舎、父キズナ）は２歳時に函館で新馬戦を勝ち、続く札幌２歳ステークスで重賞初勝利を飾るなど、洋芝適性は証明済み。３歳秋以降は苦戦が続いたが、前走のエプソムカップで勝ち馬から０秒２差の４着と、復調の兆しを見せた。デビュー戦以来、２年ぶりの函館で完全復活