コートジボワール代表を率いるエメルス・ファエ監督が、ドイツ代表のフェアプレーの欠如を批判した。スポーツメディア『ESPN』が伝えている。コートジボワールは現地時間20日、FIFAワールドカップ2026のグループE第2節でドイツと対戦し、1−2のスコアで逆転負けを喫した。同試合後、ファエ監督は「両チームとも勝利に値するプレーをし、勝つチャンスはあった。ドイツはよくやったし、彼らは経験で勝った。我々は素晴らしい試