歌手の中森明菜が、28日放送の日本テレビ系『Golden SixTONES』（後9：00）にゲスト出演することが21日、発表された。中森は、同局系バラエティーでは約20年ぶりの登場となり、韓国で収録を敢行した。【番組カット】大がかりなセット登場！真剣勝負なSixTONES番組初の海外ロケとなった今回は、SixTONESが韓国の地で、思いきり楽しみ尽くす。また、スペシャルマッチも実現、「そらジローVSポロロ」という日韓の人気キャラクタ