「ロッテ７−４楽天」（２１日、ＺＯＺＯマリンスタジアム）楽天が今季６度目の５連敗。借金は１８年以来８年ぶりの１９。吉井監督初勝利はお預け。吉井監督は先発・藤井を初回で降板させる厳しい采配を見せた。１点をもらっての初回のマウンドは、安打と四球で２死一、二塁とされ、佐藤、山口に連続適時二塁打。あっさり逆転を許すと、二回のマウンドには２番手・内を送った。「あまりにもちょっとだらしなかったんで。チ