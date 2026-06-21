◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ１―２阪神（２１日・横浜）阪神・高橋は開幕から素晴らしい投球を続けている。ツーシーム、フォークを絶妙なところに投げて、淡々と凡打の山を築いていく。特に堅い守備を誇る二塁・中野との相性が抜群だ。初回無死一、二塁では佐野の二ゴロをいとも簡単にさばいて併殺を完成。８回の佐野の一、二塁間の打球を深い位置で処理した動きも圧巻だった。阪神は守り勝つチームだけに、７回の福島の守