俳優の星野真里が、8月29日から30日にかけて放送される日本テレビ系『24時間テレビ49―愛は地球を救う―』のチャリティーランナーを務めることが21日、発表された。今年のテーマ「わたしの家族の話〜あなたは誰を想う？〜」を体現する存在として、大役に挑む。【写真】星野真里の長女・ふうかさんのインスタで公開された“かがみもち3人娘”チャリティーランナーの発表は、同日放送の『Golden SixTONES』内で行われた。星野は