歌手の相川七瀬（51）が21日、自身のインスタグラムを更新。眼帯姿を投稿し、心配の声が集まっている。相川は「本日、再び田植えで御座います今年で12回目になる、岡山県総社市の備中国分寺の赤米田植え」と、毎年恒例の田植えに参加したことを報告。「沢山の市民の皆様に参加して頂き、有り難う御座いました！」と感謝をつづった。相川は同市の「赤米大使」を務めている。相川は同市の片岡聡一市長との肩組み2ショットな