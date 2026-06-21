歌手の松山千春（７０）が２１日、自身がパーソナリティーを務めるＦＭＮＡＣＫ５「松山千春ＯＮＴＨＥＲＡＤＩＯ」（日曜・午後９時）に生出演。日本がサッカー北中米Ｗ杯１次リーグ第２戦でチュニジアに４―０で快勝し、勝ち点を４に伸ばしたことについて語った。松山は番組冒頭、Ｗ杯の日本代表について触れ、試合をテレビ観戦したことを明かし「立派だったと思いますよ」と言及。次のスウェーデン戦については「緊