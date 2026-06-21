ウルグアイ代表を率いるマルセロ・ビエルサ監督が、今回のワールドカップで導入されているハイドレーションブレイク（飲水タイム）について「サッカーから多くのものを奪う」と痛烈に批判した。フランスメディア『レキップ』が伝えている。国際サッカー連盟（FIFA）はFIFAワールドカップ2026に先駆けてW杯本大会でハイドレーションブレイクを設けることを発表。天候や気温、開催地、試合会場の屋根の有無に関わらず、3分間のハ