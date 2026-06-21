「ＤｅＮＡ１−２阪神」（２１日、横浜スタジアム）阪神の福島圭音外野手が試合後、涙を流しながら「本当に申し訳ないなという感じです」と七回のプレーを振り返った。２点リードで迎えた七回、先頭の度会が放った左翼線への打球をワンバウンドで処理した福島。二塁へ送球したがハーフバウンドとなり、二塁の中野が捕球できなかった。右翼を転々とする間に一気に二塁を陥れられてしまった。その後、一、二塁となったところ