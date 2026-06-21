6月21日に阪神競馬場で行われたG3・しらさぎステークス（芝1600m）は、松若風馬騎乗のエルトンバローズが激戦を制し、復活の重賞制覇を果たした。直線では馬群の中からしぶとく脚を伸ばして抜け出し、2023年の毎日王冠以来となる重賞3勝目をマーク。長く勝利から遠ざかっていた実力馬が、再びその存在感を示した。【直線動画】エルトンバローズが復活…しらさぎSしらさぎS、勝利ジョッキーコメント1着エルトンバローズ松若風馬