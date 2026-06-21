6月21日、東京競馬場で行われた4R・2歳新馬戦（芝1400m）は、C.ルメール騎乗の1番人気、タクティシアン（牡2・美浦・森一誠）が快勝した。1馬身差の2着に2番人気のミエルモーサ（牝2・栗東・松下武士）、3着にシュートザワークス（牡2・美浦・千葉直人）が入った。勝ちタイムは1:25.4（稍重）。【直線動画】サリオス産駒がデビューV…東京4R人気に応えて快勝C.ルメール騎乗の1番人気、タクティシアンが嬉しいデビューVを飾った