新日本プロレス２１日の神奈川・相模原大会でタイチ（４６）がＹｕｔｏ―Ｉｃｅ（２９）と激しい火花を散らした。今年の「Ｇ１クライマックス」（７月１１日、米シカゴで開幕）は出場２０選手中１６選手がすでに決定。残り４枠を争う出場者決定戦が行われる。タイチは２３日後楽園大会でＩｃｅと激突する。この日の大会ではタイチが上村優也＆エル・デスペラードと組んでＩｃｅ＆ＯＳＫＡＲ＆外道と対戦した。入場時に花道で