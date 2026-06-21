【女子旅プレス＝2026/06/21】サンリオの人気キャラクター・ポチャッコのテーマカフェ「POCHACCO CAFE」が2026年7月2日（木）より、東京と大阪に期間限定でオープン。モノクロの世界観にブルーやグリーンの涼しげな差し色を効かせたおしゃれな空間で、夏にぴったりのフォトジェニックな限定メニューやオリジナルグッズを楽しめる。【写真】「POCHACCO CAFE」メニュー＆グッズ◆涼しげなモノクロの世界観とウェイター姿のポチャッコ