韓国語の日常フレーズを出題！クイズ形式で言葉を覚えて、韓国ドラマをもっと楽しもう。「난방（ナンバン）」の意味は？「난방（ナンバン）」という言葉を聞いたことありますか？ヒントは、寒い部屋を暖かくしたいときに使う韓国語です。「난방（ナンバン）」はどういう意味なのでしょうか。正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。果たして、正解は？正解は、「暖房」でし