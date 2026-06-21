人に取りついて、その人に貧乏をもたらすといわれるのが貧乏神。もし貧乏神に取りつかれてしまうと、お金がどんどん出ていったり、収入が細ってきたりして豊かさとは縁遠くなってしまいます。また、そのような状態が続けば、心に余裕がなくなり、貧乏というぬかるみから出られなくなってしまうかもしれません。今回は、貧乏神に好かれてしまうかもしれない見た目の特徴を3つご紹介します。特徴1：笑顔がなく不機嫌さを丸出しにする