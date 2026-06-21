「熟年離婚」と聞くと、お金、家族、老後の安心な生活など、世間ではどうしても「失うもの」にばかり目が向きがちです。確かに、それらは簡単に無視できるものではありません。これまで多くの相談を受けてきたなかで筆者が感じるのは、熟年離婚を考える女性たちが本当に求めているものは「離婚そのものではない」ということ。「もう一度、自分の人生を生きたい」その気持ちが、心の奥にあるのです。今回は、熟年離婚によって「取り